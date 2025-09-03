経済界を代表する立場にありながら、違法薬物を購入した疑いがかかって辞任に追い込まれるとは前代未聞の事態だ。

経済界のみならず、社会に与えた衝撃も大きい。

サントリーホールディングスは２日、新浪剛史代表取締役会長が１日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントについて、警察の捜査が入ったことが理由だとしている。

サントリーによると、新浪氏から８月２２日、警察の捜査を受けたと報告があり、緊急対策本部を設置して対応策を検討した。新浪氏はサプリが「違法だとの認識はなかった」と話しているという。

しかし、記者会見した鳥井信宏社長は、サントリーグループのトップとして「疑義が生じることに問題がある」と説明した。取締役の全員が辞任を求める方針で一致し、新浪氏が受け入れた。

鳥井氏は、サプリに関する認識が足りない行為について、会長に求められる資質を欠き「要職に堪えないと判断した」などと陳謝した。社会の信頼を大きく揺るがすことになったのは明白である。

新浪氏は、経済３団体の一つである経済同友会の代表幹事や、政府の経済財政諮問会議の議員を務める、経済界の顔的な存在だ。

疑惑がかかることなどないように、日頃から高い倫理観と自らを厳しく律する姿勢が求められる立場にあるはずだ。それだけに今回の疑惑には驚くばかりである。

新浪氏は、改革派の論客として社会に向けて強いメッセージを発してきた。今回の問題で信用を失ったのは間違いない。

同友会の代表幹事や諮問会議の民間議員という公益性の高い職にとどまり続けるのは難しい。速やかに辞任するべきだ。

新浪氏は三菱商事の出身だ。ローソンの社長を経て、２０１４年に創業家以外で初のサントリー社長に就き話題を呼んだ。国際展開を進めて業績を大きく拡大し、今年３月には会長に就任した。

サントリーは消費者になじみのある商品を手がけているだけに、業績への打撃もあろう。信頼回復に向け、説明責任も徹底して果たしていく必要がある。

福岡県警などは、大麻由来の違法成分を含んだ製品を巡る密輸事件の関係先として、麻薬取締法違反などの疑いで東京都内の新浪氏の自宅を捜索した。新浪氏は関与を否定しており、県警は慎重に捜査しているという。

捜査当局は、厳正かつ徹底して捜査を進めてもらいたい。