東京都世田谷区で韓国籍の女性が切られて死亡した事件で、警視庁は２日、交際相手で韓国籍の住所・職業不詳、パク・ヨンジュン容疑者（３０）を殺人容疑で逮捕した。

事件の約５時間前から現場周辺にいたとみられ、同庁は女性を待ち伏せしていたとみている。

発表によると、パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦、自営業バン・ジウォンさん（４０）の首を刃物で切りつけて殺害した疑い。調べに黙秘している。

捜査関係者によると、周辺の防犯カメラには、パク容疑者が午前８時過ぎから、周囲をうろつく姿が映っていた。バンさんは現場のフォトスタジオに仕事で訪れ、休憩で外に出た際に襲われていた。

２人は日本語の学習アプリを通じて知り合い、４月に交際を開始。パク容疑者は先月２３日に韓国から来日し、バンさん宅に滞在していた。バンさんは同２９日、三田署の交番に「交際相手から腹を殴られた」などと相談。同署はパク容疑者に「接近しない」とする上申書を提出させ、バンさんを知人宅に避難させていた。

しかし、パク容疑者は翌３０日にバンさん宅を再訪。署員に帰国を促され、千葉・成田空港の保安検査場まで入ったが、直後に搭乗便の予約をキャンセルしていた。