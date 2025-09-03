世界最大級とされる海外のアダルトサイト「Ｓｔｒｉｐ（ストリップ）ｃｈａｔ（チャット）」でわいせつな行為を生配信したとして、警視庁がライブ配信会社「ＴＯＰＰＡ（トッパ）」（東京都中央区）社長の男（２８）（同）ら男女４人を公然わいせつ容疑で逮捕したことがわかった。

ほかに逮捕されたのは、同社マネジャーの女（２４）といずれも無職の４０歳と３４歳の出演者の女２人。

捜査関係者によると、４人は３〜８月、同サイトを通じ、出演者の女２人が全裸でわいせつな行為をする映像を生配信して、不特定多数に視聴させた疑い。４人の逮捕は今月１〜２日。

サイトは地中海の島国キプロスに拠点を置き、日本語にも対応。視聴者は視聴料や応援の「投げ銭」を支払い、配信者は手数料が差し引かれた額を報酬として得る仕組みになっている。

同社はＸ（旧ツイッター）で「報酬率最大８５％」「時給３万円以上可」とうたって女性を勧誘。同社運営の事務所には１００人以上が登録していた。東京都内のスタジオなどで、ヌード姿やわいせつ行為を撮影して生配信していたという。

警視庁は、同社が昨年２月以降、サイト側を通じて視聴料などとして１億円以上を得て、出演者らに報酬を分配していたとみている。

ストリップチャットを巡っては、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会が２０２３年１２月、有害投稿への対応を義務付ける「デジタルサービス法（ＤＳＡ）」に基づく巨大プラットフォームに指定。今年５月、同法違反の疑いがあるとして、調査の開始を公表した。

サイト分析会社「シミラーウェブ」によると、同サイトには５〜７月の１か月平均で約６億６７００万回のアクセスがあった。日本からのアクセスは全体の２０％を占め、米国（２１％）に次いで２番目に多かった。