上地克明市長（中央）に開催を報告した齋藤さん（左）と泉谷翔市議＝８月２９日、横須賀市役所

千発の花火で夜空を彩り、新たな地域の伝統に─。「鴨居みなとまつり花火大会」が６日、鴨居港海岸（横須賀市鴨居）で初めて開かれる。主催する同まつり実行委員会の齋藤智一さん（４９）は「鴨居に暮らす子どもたちからお年寄り、全ての人々に見たことのない景色を届けたい」と思いを語っている。

鴨居地区は漁師町として発展してきた。毎年７月には豊漁を願い、鴨居八幡神社で例大祭が開かれる。約１０の町内会がそれぞれのみこしを担いだまま海へと入る「お浜降り」で知られている。

また、同神社では子どもたちが歌を歌ったり、フラダンスを披露したり、住民が出し物をしたりする「ＹＹフェスタ」という祭りもあった。しかし、コロナ禍の影響で２０１９年を最後に幕を閉じた。

こうしたことから同地区の各町内会の若手らは近年、危機感を抱いていた。横須賀は少子高齢化が急速に進み、同地区も同様で、若者の流出も目立っていた。祭りの担い手も減り、「祭りの町」としての熱気が冷めているように感じていたからだ。

同フェスタに関わってきた齋藤さんは「祭り好きの男性たちが集まる例大祭とは違い、性別や世代に関係なく誰もが楽しめる機会をつくって、地元を好きになってほしいと思っていた」と新たな祭りを描いていた。

そして昨夏のこと。「三崎・城ケ島花火大会」を手がけ、町おこしに理解のある花火師と巡り合い、花火大会に向けて動き出した。各町内会の若頭として活動する４０代の男性たちが実行委に結集。「子どもの頃から過ごしてきた鴨居の魅力を伝えたい」との思いを共有した。