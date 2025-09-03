小泉今日子さん（厚木市提供）

厚木市は市制７０周年を記念して１１月、中央図書館と同館の入居する厚木シティプラザ（同市中町）などで、初の「図書館フェスティバル２０２５」を開催する。読書のきっかけづくりとして子ども向けのミュージカルや紙芝居などのほか、絵本作家きむらゆういちさんによるワークショップ、厚木市出身の俳優・文筆家の小泉今日子さんの講演会などを開催する。

小泉さんの講演は「Ｍｙ Ｓｗｅｅｔ Ｈｏｍｅ Ａｔｓｕｇｉ〜本のこと・わたしのこと」と題して１１月３０日午前１０時半から、市文化会館大ホール（同市恩名）で開催。自身の本に対する思いについて話すほか、著書の朗読も行う。定員１３００人、市内在住者と在勤者、在学者が対象。応募多数の場合は抽選。

問い合わせは、同図書館［電話］０４６（２２３）００３３。

その他の催しは次の通り。

▽ミュージカル「それゆけ！ 孫悟空」＝劇団「青い鳥ティアティカル・カンパニー」による公演。１１月１日午後１時半から、厚木シティプラザ。入場自由（定員１００人で先着順）。

▽厚木の昔を知るおはなし会「厚木のむかしむかし かみしばい」＝８、１５、２２、２９日午後２時から、中央図書館。４歳から小学校低学年くらいまで対象。入場自由（各日定員２０人程度で先着順）。

▽わらべうたであそぼう＝わらべうたの普及を続ける二階堂恵子さんが講師を務める歌遊び。１６日午前１０時半と同１１時半から、中央図書館。午前１０時半は定員１５組（０〜２歳児とその保護者）、同１１時半は２０組（３〜６歳児とその保護者）。申込制で先着順。

▽絵本作家きむらゆういち氏ワークショップ＆読み聞かせ＝２４日午前１０時と午後１時から、厚木シティプラザ。定員各回３０組で申込制（先着順）。