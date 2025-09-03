ライブ配信サイトで、裸になり下半身などを視聴者に閲覧させたとして、ライブ配信事業を運営する会社の社長ら4人が逮捕されました。

捜査関係者によりますと、ライブ配信事業を行う「TOPPA合同会社」社長・北川雄基容疑者（28）と配信を行っていた女らあわせて4人は、2025年3月〜8月ごろの間、海外のライブ配信サイト「ストリップチャット」で、わいせつな行為を配信し、不特定の視聴者に閲覧させた公然わいせつの疑いがもたれています。

「ストリップチャット」は、キプロス共和国にある会社が運営するライブ配信サイトで、北川容疑者は配信者の代わりにアカウントを開設・運用するストリップチャット専門事務所「Femee」を運営していました。

北川容疑者は、「報酬最大85％」や「マネージャーサポート」などを売りにして配信者を募集し、この事務所には配信者が百数十人所属しているということです。

逮捕された配信者の女らは、最初は服を着た状態で無料配信を行い、その後、視聴者が課金すると裸になり下半身などをみせていたということです。

配信者は人気が出てくるとマネージャーとしての役職がつき、人気の出る方法を教えることなどで、他の配信者から報酬の5％を受け取っていて、逮捕された配信者の1人は、約1年半で3000万円ほどを稼いでいたとみられるということです。

ライブ配信サイト「ストリップチャット」を巡って、公然わいせつ罪を適用した検挙は全国で初めての事例だということです。