小関裕太らチーム・ハンサム！オリジナル連ドラが決定 “人生でもっとも美しく尊いキス”を描く…『君キス』
俳優・小関裕太らアミューズ所属のチーム・ハンサム！のメンバーが出演する連続ドラマ『君としたキスはいつまでも』が、ABCテレビ・テレビ朝日の「ドラマL枠」で10月クールに放送されることが3日、発表された。
【写真】『君としたキスはいつまでも』タイトル入りビジュアル
チーム・ハンサム！恒例ファン感謝祭『SUPER HANDSOME LIVE』（通称・ハンサムライブ）が20周年を迎え、ABCテレビとタッグを組んだドラマがスタートする。完全オリジナルのオムニバス・ラブストーリーとなり、メインキャストは小関が務める。
ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。そのオープンを前に、卒業生や小学校にゆかりのある人々を招待したプレオープンが行われ、登場人物たちが、それぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。恋人と初めてのお泊りのため、亡き妻との思い出をたどるため、疎遠になった幼なじみで集まるため…。
かつて子どもだった大人たちが、思い出の場所で、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごし、そして人と人とが向き合った先にある、人生でもっとも美しく尊いキスシーンを描く。
『君としたキスはいつまでも』の略称は「君キス」。ティザービジュアルが解禁となり、小関の役柄や、他キャストなどは今後発表される。
また、チーム・ハンサム！は、12月27日・28日に『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』を予定。ドラマ主題歌は、年末のハンサムライブに出演する、チーム・ハンサム！22人全員で歌唱する新曲「Here Today」に決定した。
ABCテレビ（関西地区＝10月19日スタート、毎週日曜 深0：10）、テレビ朝日（関東地区＝10月18日スタート、毎週土曜 深2：30）の放送ほか、TVer・ABEMAで見逃し配信。
■小関裕太 コメント
ことし20周年を迎えるチーム・ハンサム！メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーがたくさんいるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。
