目黒蓮、日曜劇場初出演＆ビジュアル解禁 『ザ・ロイヤルファミリー』重要な役も詳細明かされず「今はこれ以上言えません（笑）」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月スタート 毎週日曜 後9：00）の新たなキャストとして、Snow Manの目黒蓮が決定した。目黒は同枠初出演となり、物語の鍵を握る重要な役どころを演じる。詳細は一切明かされず本編で明らかになるという。このほど、目黒の役ビジュアルが公開された。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
目黒の同局の出演は、金曜ドラマ『トリリオンゲーム』（2023年）以来約2年ぶりで、演出を務める塚原あゆ子氏とは、映画『わたしの幸せな結婚』（2023年）以来2度目のタッグとなる。
一体、目黒はどのような役を演じるのか。目黒の出演する『わたしの幸せな結婚』や『トリリオンゲーム』を担当した今作の加藤章一プロデューサーは「今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらにすてきなものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください」とコメントを寄せている。
■目黒蓮コメント
初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とてもうれしいです。
そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。
僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。
僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。
『ザ・ロイヤルファミリー』は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。
