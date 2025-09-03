Snow Man目黒蓮（28）が、10月開始のTBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜午後9時）に出演することが2日、分かった。

目黒の同局ドラマ出演は「トリリオンゲーム」以来2年ぶり。演出の塚原あゆ子氏とは映画「わたしの幸せな結婚」（23年）に続いて2度目のタッグとなる。「初めて日曜劇場に出演できること、演出の塚原さんとまたご一緒できることもとてもうれしいです。豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるというのもすごく幸せ」と心待ちにしている。

同作は妻夫木聡（44）主演で、競馬界を舞台に夢を追い続けた大人たちの20年にわたる物語を描く。競馬は「そこまで経験してきていない」というが、「そんな僕でも脚本を通してすごく興味がわきました」と物語に引き込まれた様子だ。

詳細は放送まで明かされないものの、目黒は物語の鍵を握る重要な役どころを担う。「もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません」と笑い、「皆さんの1週間の楽しみになるようなドラマをつくれるように一生懸命頑張るので、ぜひご覧ください」とコメントした。