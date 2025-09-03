◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。９月最初の試合で７試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。

ポストシーズン（ＰＳ）進出をかけた「ヒリヒリする」９月が今季もスタートする。大谷は昨年、自身初出場のＰＳを前に９月は月間打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発し、前人未到の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成。月間ＭＶＰを受賞した。今年もドジャースはナ・リーグ西地区首位を走るが、１日（同２日）時点で２位パドレスとは２・５ゲーム差。地区優勝マジック「２２」が点灯しているとはいえ、大谷の心は燃えているだろう。

また、リーグ全体で勝率１位か２位ならＰＳは地区シリーズからの参戦となるが、地区優勝しても同３位だとワイルドカードシリーズから勝ち進まなければならない。現在は同３位のド軍は１つでも多く勝つ必要があり、大谷の昨季の再現に期待がかかる。

８月最終戦となった３１日（同９月１日）の本拠地・Ｄバックス戦では初回に２試合ぶりの安打となる右前打を放ち、フリーマンの適時二塁打で先制の生還を果たした。ここまで１２４得点はメジャー断トツ。１番打者として最高の働きを見せている一方で、８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘と失速。６試合連続長打なしと“尻すぼみ”だった。月が変わり、大谷が本来の調子を取り戻すことでチームも波に乗っていくはずだ。

この日のパイレーツ先発右腕・ムジンスキに対し、大谷は２３、２４年に１打席ずつの対戦で計２打数無安打１三振となっている。敵地のＰＮＣパークはメジャー屈指の「美しい球場」。後方にはアレゲニー川が流れ、パ軍球団カラーの黄色いロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。

ジャイアンツの本拠地・オラクルパークでは右翼後方の海に飛び込む場外弾“スプラッシュヒット”が有名だが、ＰＮＣパークでも場外の川まで飛んでいく特大アーチが生まれる可能性があり、大谷の新たな伝説が生まれるかもしれない。