“交際2か月で結婚”山里亮太、蒼井優から「結婚、します？」プロポーズを語る
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。妻で女優の蒼井優（40歳）へのプロポーズについて語った。
番組は今回、「大逆転！高嶺の花と結婚！『高嶺のハナ婚』SP」を放送。その中で、番組MCの笑福亭鶴瓶から「山ちゃんどうやったの？」と、プロポーズについて聞かれた山里は「僕は、お付き合いして2か月で結婚してるんで。（相手が）冷静になる前にっていうね…」と語る。
そして「ちょうど僕の家にいたんです。外出ると撮られちゃったりしたら大変だから。家にいて。僕が仕事で出なきゃいけなくなったときに、うちの合い鍵を渡さなきゃいけないじゃないですか。（自分は仕事で）出なきゃいけないから、家から。そのときに『あっ、ごめんなさい。なんか合い鍵って深い意味持ってると思ったらあれなんですけど、深い意味じゃなくて、この鍵、合い鍵渡して良いですか？』って言ったら、向こう（蒼井）が『深い意味で良いですよ』って言って。『えっ！？』ってなって、（蒼井が）『結婚、します？』って言われたから、『じゃあ…結婚しましょう』って」と、プロポーズの状況を語る。
女優・モデルの堀田茜が「向こう（蒼井）から、始めだったってことですか？ プロポーズ的なことは」と質問。山里は遠くを見つめながら「そういうことだよね」とドヤ顔を決め、鶴瓶から「やかましいわ！」とツッコまれた。
