ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３２５ドル安 シカゴ日経平均先物は４万２０７５円
NY株式2日（NY時間15:31）（日本時間04:31）
ダウ平均 45219.51（-325.37 -0.71%）
ナスダック 21248.92（-206.63 -0.96%）
CME日経平均先物 42075（大証終比：-275 -0.65%）
欧州株式2日終値
英FT100 9116.69（-79.65 -0.87%）
独DAX 23487.33（-550.00 -2.29%）
仏CAC40 7654.25（-53.65 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.654（+0.037）
10年債 4.279（+0.051）
30年債 4.975（+0.047）
期待インフレ率 2.419（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.800（+0.050）
カナダ 3.452（+0.077）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.67（+1.66 +2.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3599.40（+83.30 +2.37%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110544.81（+1671.70 +1.54%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1640万1533（+248030 +1.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
