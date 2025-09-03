NY株式2日（NY時間15:31）（日本時間04:31）
ダウ平均　　　45219.51（-325.37　-0.71%）
ナスダック　　　21248.92（-206.63　-0.96%）
CME日経平均先物　42075（大証終比：-275　-0.65%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9116.69（-79.65　-0.87%）
独DAX　 23487.33（-550.00　-2.29%）
仏CAC40　 7654.25（-53.65　-0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.654（+0.037）
10年債　 　4.279（+0.051）
30年債　 　4.975（+0.047）
期待インフレ率　 　2.419（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.786（+0.038）
英　国　　4.800（+0.050）
カナダ　　3.452（+0.077）
豪　州　　4.358（+0.039）
日　本　　1.614（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.67（+1.66　+2.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3599.40（+83.30　+2.37%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110544.81（+1671.70　+1.54%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1640万1533（+248030　+1.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ