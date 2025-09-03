米国遠征中の男子サッカー日本代表が1日、メキシコ戦に向けて現地入り後の初練習を行った。コンディション調整のために別メニューだったMF三笘薫（28＝ブライトン）らを除く24選手が参加し、ランニング中心の約30分の軽めのメニューを消化。W杯アジア予選でベンチ外が続いたDF長友佑都（38＝FC東京）は盛り上げ役を脱し、レギュラー奪取モード突入を宣言した。菅原由勢（25＝ブレーメン）が追加で招集された。

W杯開催国に足を踏み入れ、長友が心をたぎらせた。経験を伝える精神的支柱、コーチ陣との橋渡し役、ムードメーカー。W杯アジア予選で多大な貢献をし、現状でも5大会連続の本大会メンバー入りが有力だが、このまま終わるつもりはない。練習を終え「裏で盛り上げるとか、そのフェーズは終了。ここからはレギュラーを奪取するフェーズに入る」と宣言した。

現在はインテル・ミラノに所属した11〜18年のブラボーな動きを取り戻すため、トレーニングの負荷を上げている。その成果もあり、FC東京では出場停止だった直近のリーグ戦前まで4試合連続フル出場。12日に39歳になるが「僕の中の細胞たちがかなり元気にはしゃいでいる」と充実ぶりを表現した。

タイトな守備が売りで、相手が強いほど力を発揮するタイプ。約2年ぶりのアジア以外の国との対戦に向け「いよいよ僕の時間。真骨頂を発揮できる」と強調した。6日に対戦するメキシコの指揮官は14、15年に日本を率いたアギーレ監督。「まだこれだけ動けることを彼の前で証明したい」と10年ぶりの再会を心待ちにした。