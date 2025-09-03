9月の声を聞いたというのに暑過ぎる。夏バテしそうなほど気温が高い。

佐藤隆太郎のSG連覇で盛り上がる東京支部から、新たにダービー（10月21〜26日、津）でSG初出場を果たす北山康介（35）が勧めてくれた“腸活メニュー”で何とか乗り切ろうと思う。

「2歳の息子に体にいい物を食べさせたいと思ったのがきっかけですね」と北山。話を聞くと、かなりいろいろと凝っている。だが、不器用な私でもできそうな一品、タマネギこうじを使ったメニューを教えてくれた。

「僕は自分で、こうじから作っています。コンソメいらずでおいしい料理ができる。トマト、キクラゲ、卵と炒めたり」。抗酸化作用にタンパク質。これは良さそうだ。

ダービーには選考順位19位で堂々の参戦となる北山。「SGに出られるのはうれしい。ダービーの選考勝率は4月くらいからずっと意識していました」。今期適用勝率はキャリアハイの7.52をマーク。「特に調整方法を変えたわけではないけど、ここ1年は決まった形ではなく、乗った感じでエンジンに合わせられるようになってきたと思います。試運転でもっとこうしてみようと、捉えられるようになってきたのかな」と好成績の要因を分析した。

「SGは楽しみ。準優に乗りたいけど、まずは1勝です。自分はスタートを遅れず、捲る隊形なら中途半端にならないよう、きっちり攻めるのが強みだと思っています」。トップクラスがひしめくSGの舞台に臆せず攻めの姿勢で挑む。（秋田 麻由子）