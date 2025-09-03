

新神戸駅近くのハーブ園山麓駅と山頂駅を結ぶ神戸布引ロープウェイ。山頂駅から摩耶山掬星台方面への新たな路線「ハーブ園接続ルート」の構想がある（編集部撮影）

大阪と神戸、2つの大都市に挟まれた阪神間には、阪急神戸本線、JR神戸線（東海道本線）、阪神本線など鉄道をはじめとした公共交通機関が充実している。

それは六甲山も例外ではない。たとえば鉄道だけを挙げても六甲ケーブル、摩耶ケーブル・摩耶ロープウェー、神戸布引ロープウェイがある。

かつて山上に遊園地も

摩耶ケーブルは1925年の開業で2025年は100周年にあたる。摩耶ケーブルと「虹の駅」で乗り継ぐ摩耶ロープウェーで到着するのは山上駅「星の駅」だ。駅を出ると広場になっていて、展望台には眼下に神戸港から大阪・関西万博を開催中の夢洲、天気がよければ関西国際空港や和歌山方面まで見渡せる。

以前、神戸出身で欧米にも多くのファンを抱えるジャズピアニストの小曽根真さんに摩耶山の話を振ると、「昔は遊園地があったんやで」と教えてくれたことを思い出す。「ジェットコースターまであった」ということだった。



摩耶ロープウェーの「星の駅」を出ると展望広場「掬星台」。かつて山上に「奥摩耶遊園地」が広がっていた（編集部撮影）

遊園地とは神戸市交通局が摩耶ロープウェーの開業とともに開発した「奥摩耶遊園地」だ。開園は摩耶ロープウェーと同じ1955年。当時、神戸市交通局はレジャー施設の開発に比較的熱心だった。

市交通局の観光戦略

そのころの神戸市交通局は「市電でむちゃくちゃ儲けていた」（神戸市の久元喜造市長）のだという。摩耶ケーブルは摩耶鋼索鉄道という民間会社が敷設したのに対し、摩耶ロープウェーは公営企業である神戸市交通局が敷設したのは、それも理由の1つとみられる。

同じく神戸市交通局が開発した施設としては民設民営で2024年オープンした須磨シーワールド（神戸市須磨区）の前身施設「須磨水族館」（1957年開業）がある。須磨は当時の市電の終点だった。交通局が運営する乗り物に乗って行く目的地を作れば、目的施設でも交通機関でも稼げるというそろばんをはじいたという面があるようだ。

須磨水族館は国道2号線沿いの好立地。現在でも須磨シーワールドや付属のホテル、無料で利用できる須磨海浜公園が同じ敷地にある。

一方で、山上にある天上寺の参詣路線として意味合いが薄れた摩耶ケーブルに、摩耶ロープウェーが継ぎ足すことで、本来なら不便な場所にある奥摩耶遊園地への足として機能を追加した。

だが奥摩耶遊園地はモータリゼーションの影響と、近隣でほかのレジャー施設が増えたことによる陳腐化もあって1970年ごろに閉園。現在は摩耶自然観察園として人工物の多くは撤去されている。



奥摩耶遊園地にあったマウントコースターの軌道跡（編集部撮影）

山あり谷ありの歴史

畜産を振興する施設として神戸市が開設した六甲山牧場が観光牧場に転じたのは1976年。これ以降は摩耶ロープウェーの山上駅（現・星の駅）から六甲山上バスに乗り換えるのが公共交通機関を使った六甲山牧場への最短ルートになった。

しかし、乗り換えの待ち時間の関係などから、結局はマイカーを使って六甲山牧場を訪ねるのが主流になった。こうして摩耶ケーブル、摩耶ロープウェーは利用者数が減少。そこへ1995年に発生した阪神淡路大震災が追い討ちをかけた。

震災後は摩耶ケーブル、摩耶ロープウェーともに神戸市の外郭団体（現在は、こうべ未来都市機構）が経営を引き継ぐことになり、両者の一体運営が可能になったことで、両者をまとめて「まやビューライン」と呼ぶことになった。足元では前回の記事で取り上げたように、地元の市民活動や、日本三大夜景の1つである摩耶山掬星台からの夜景を見る観光客などで、利用者数は回復してきた。

それでは摩耶ケーブル・ロープウェーを今後はどう活用するか。神戸市は、交通機関の面から六甲山上の再活性化を検討した有識者や事業者、行政関係者などによる協議会「六甲山・摩耶山の交通のあり方検討会」（座長・小谷通泰神戸大名誉教授）を2021〜23年度にかけて8回にわたって開催した。ここで指摘されたのは、市街地からケーブル駅までのアクセス強化だった。

三宮からのアクセス強化

協議会の報告書は「短期的には、鉄道駅からケーブル山麓駅を結ぶ路線バスのダイヤの見直しにより、ケーブルとの乗り継ぎ利便性の向上を図る必要がある」と指摘。路線バスには「これから山へ向かうという楽しみを喚起するような車両を導入することが望ましい」という。

すでにJR灘駅から摩耶ケーブル駅に向かう路線バス「坂バス」は、摩耶ケーブルのダイヤに合わせて20分間隔で運転している。坂バスに乗ればスムーズに摩耶ケーブルに乗れるという印象は強い。これ以上できることといえば、三宮と摩耶ケーブルの直通バスを増やすかどうか、といったことだろうか。



摩耶ケーブル駅と「摩耶ケーブル下」のバス停（編集部撮影）

さらに報告書は六甲山上の活性化のために、三宮から掬星台に直接アクセスできるようなルートの新設を提案する。「中長期的には、神戸空港から三宮・新神戸、六甲山・摩耶山、有馬温泉までを繋ぐ交通軸を形成するため、広域交通拠点である新神戸駅と掬星台をダイレクトに結ぶアクセス手段として、新たなロープウェーの整備が望まれる」という。





新神戸と結ぶ「新路線」

新たなロープウェー建設を検討するきっかけは、現在の「まやビューライン」の混雑だという。現在のケーブルカーとロープウェーは1度に乗車できる人数が異なることから、大型連休や夏休みシーズンには上りのロープウェーに乗るまで乗り換え駅で待ち時間が発生する。

夕方など下山が集中する時間は掬星台で下りロープウェーに乗るために1時間以上の行列も発生。こうした状況を「六甲・摩耶の魅力が押し下げられている」と判断したためだ。

新神戸駅から延びるロープウェーのハーブ園山頂駅（神戸市中央区）と掬星台の間を、神奈川県の箱根ロープウェイのような、たくさんのゴンドラを次々に送り出す形式のロープウェーで結ぶことが望ましいとした。

夜景なども含め、新たな神戸の景観を楽しむための乗り物としても期待できるとみているようだ。



複数のゴンドラが連なる神戸布引ロープウェイ。右は風の丘中間駅（編集部撮影）

新路線には課題も

報告書に記載された新路線は私有地の上空なども通過するとみられ、現時点で実現するかは未知数だ。とはいえ利便性も輸送力も高い新路線が敷設されるとなると、現在まやビューラインを利用している観光客が一斉に流れることになりかねない。

そうなると再び、まやビューラインは存続の危機に陥るのではないか。地元の市民活動だけで需要が創り出せるのか。やる気が出ないときは、まやビューラインを使って「星の駅」に併設された喫茶店で、神戸港を眺めながら原稿を書くことにしている筆者にとっても、今後の動向は目が離せない。



（山本 学 ： 神戸経済ニュース編集長）