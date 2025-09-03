パドレス主力に故障者が続々

米大リーグ・ドジャースと地区優勝を争う2位パドレスが災難に見舞われた。レギュラーシーズンが佳境へと向かう中、主力に故障者が相次ぐ事態に日本人ファンからも「流石にやばい」「追い掛けるのしんどいね」と、悲観的な声が漏れている。

パドレスに激震が走った。1日（日本時間2日）の本拠地オリオールズ戦。6回途中から登板した中継ぎエースのアダムが、左脚を痛めて降板。米サンディエゴ放送局「パドレス.TV」の試合後会見でシルト監督は大腿四頭筋腱断裂と明かし、長期離脱が濃厚になった。

この日の試合直前には、主砲タティスJr.がスタメン外に。先月末には打率.262、10本塁打、49打点の成績を残していたボガーツが負傷者リスト（IL）入りになるなど、主力に怪我人が続出する事態となっている。

パドレスはオリオールズに3-4で敗れ、首位ドジャースと2.5ゲーム差に。ネット上では「優勝争いが大ピンチ！」「パドレスはもう追い掛けるのしんどいね」「アダム長期離脱は流石にやばい」「ボガーツ、タティス怪我に続いてのアダム今季絶望って不運すぎる」などと日本ファンから同情気味の声も上がった。



