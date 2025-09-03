Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¤¤ç¤¦Âçµ¬ÌÏ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡ºÇ¿·Ê¼´ïÈäÏª¤Ç¡Ö·³¤Î¶áÂå²½¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ê¤É20¿Í°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ
Ãæ¹ñ¤Ç¤¤ç¤¦¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢ËÌµþÃæ¿´Éô¤ÎÅ·°ÂÌç¹¾ì¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°10»þ¤«¤é70Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ö·ú¹ñ70Ç¯¡×°ÊÍè¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÊ¼»Î¡¢¿ôËü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢100µ¡°Ê¾å¤Î¹Ò¶õµ¡¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¼´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìµ¿ÍÊ¼´ï¤ä¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤È¤¤¤Ã¤¿¿··¿Ê¼´ï¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·Ê¼´ï¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö·³¤Î¶áÂå²½¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ê¤É20¿Í°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¡Ö½ÅÍ×¹ÖÏÃ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¤¤Î¤¦ÀìÍÑÎó¼Ö¤ÇËÌµþ¤ËÅþÃå¤·¡¢èñ´ñÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤ä²¦µ£³°Áê¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÁí½ñµ¤¬±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÌ¼¤òÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î³°Í·¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£