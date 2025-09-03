前田公輝＆水沢林太郎、W主演で“法では結ばれないパートナー”に 増田梨沙も出演決定【おいしい離婚届けます】
【写真】前田公輝、美人女優と密着
【写真】前田公輝、美人女優と密着
◆前田公輝＆水沢林太郎「おいしい離婚届けます」W主演に決定
本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初（前田）と探偵・伊勢谷海（水沢）。法的に結ばれることが叶わない彼らは、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。戦うは、好感度の裏で後輩女子アナを次々と襲う“下劣な有名司会者”、同性の恋人を裏切り、なぜが異性との結婚を選んだ“気まぐれ女”など曲者ばかり。そして“死者からの離婚依頼”も。2人が導く“おいしい離婚”とは。
そして、物語の「鍵」となる人物、初・海の前に突如現れた謎の少女・杏奈を演じるのは、増田。NHKのEテレ「みいつけた！」の4代目スイちゃんを歴代最長の5年間務め、「放課後カルテ」「日本一の最低男」「ダメマネ！-ダメなタレント、マネジメントします-」など数々の話題のドラマにも出演。舞台ミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を熱演し、幅広い年齢層から愛されている子役俳優である。
◆「おいしい離婚届けます」ティザー映像も公開
今回公開されたティザー映像では、前田演じる初、そして水沢演じるパートナーで探偵の海、2人の同棲生活の様子が。さらに“1週間以内に離婚をしたい”という女性依頼者・及川真央（野村麻純）の登場や、曇りガラスに映る不穏なシルエット、さらに、増田演じる杏奈の姿も。
「私があなたを守ります」と力強く宣言する初。果たして初と海は、依頼者にとっての“おいしい”離婚を届けることができるのか。各話を彩る豪華ゲストやドラマの詳細は、今後順次公開予定である。（modelpress編集部）
◆前田公輝（音喜多初役／35歳）
「音喜多法律事務所」の離婚弁護士。頭脳明晰で冷静沈着と出来る男風だが、警戒心が強く人見知り。先生と呼ばれることを嫌う。一見ドライと見られがちだが実は誰よりも情に厚い。オフはズボラでマイペースな性格。ひとたび依頼を受けると戦闘モードが発動したかのように法的・倫理的にもアウトギリギリなラインを攻め、臆することなく動いてしまうタイプ。依頼人の望む結果を得るためには、どんな手段も辞さないスタイルで数々の離婚案件で勝利をしてきた。海とは公私にわたるパートナー。
＜コメント＞
日本テレビ系列にて、7月期に引き続きW主演をさせていただくこととなり、とても嬉しく思っています。離婚をきっかけに「家族ってなんだろう？」と改めて考えさせてくれる、爽快なラブ＆ヒューマンドラマです。台本を読み、このドラマの鍵は「普通」という言葉だと感じました。人によって「普通」が違うからこそ、人はすれ違ってしまったり、ケンカをしたり…そんなすれ違いを弁護士・探偵コンビが驚きの方法で解決していきます。僕は、弁護士として法律と心を通じて、ご依頼人と一緒に愛のカタチを探せるよう撮影中です。ふわっと旨みが広がる“おいしいドラマ”をぜひお楽しみに！
◆水沢林太郎（伊勢谷海／27歳）
「伊勢谷探偵事務所」の探偵。どんな相手でも懐に入り込む能力は一流。爽やかな見た目とは裏腹に、業務を遂行する為なら軽度な犯罪も辞さない行動をとることもある。天真爛漫でオープンな性格であり、厚い人脈を持つ。プライベートでは、家事全般が大得意なシッカリ者。同棲中の音喜多のクレーバーな所もダラシナイ所も大好き。自分よりも初を優先する尽くし系男子。
＜コメント＞
皆様、初めまして、伊勢谷海役の水沢林太郎です。お話を頂いた時にはとても嬉しく、そして僕自身にとって大きな挑戦になると感じました。台本を読んでみて、探偵と弁護士がバディになる事はこれまであまりなかったのではないかと思います。それぞれの想いで依頼人と向き合っている2人の姿に、面白さと格好良さを感じています。作品の世界観の中で繊細に丁寧に「伊勢谷海」に向き合って演じていますので楽しみにして頂けると嬉しいです。
◆増田梨沙（杏奈役／9歳）
突如、初・海の前に現れた謎の少女。見た目は無邪気で可愛いらしいが大人びた言動や洞察力があり、2人にとって一種の「鏡」となる存在。
＜コメント＞
オーディション合格の連絡を頂いた時は、思わず声が出てしまうくらいびっくりして、とてもうれしかったです。多くの方にたくさん見ていただけるよう、この作品を好きになっていただけるように、頑張りたいなと思いました。このドラマは、弁護士や探偵や推理などが好きな方も楽しめたり、見ていて気持ちがほっとしたり、楽しめる要素がたくさん詰まっているドラマになっています。見どころはテンポの良い会話です！そして、家族や仲間の優しさも感じられて温かい気持ちになります。夜遅い時間の放送ですが、配信でも見られるので、ぜひ何度でも見ていただけたら嬉しいです。
