ブルーノ・マーズの楽曲と、日本の花火がコラボレーションする花火エンターテインメント『Bruno Mars Fireworks 2025』が、日本国内の2カ所（埼玉スタジアム2002、大阪 SENNAN LONG PARK）で開催される。

ブルーノ・マーズが花火とコラボレーションをするのは、世界初の試みに。約60分のセットリストは各会場ごとに用意されるため、楽曲やロケーションごとにデザインされる花火も一度きりのものとなる。埼玉スタジアム2002では、常設のスタンド席に加え、普段は入れないピッチ上に座ってイベントが楽しめる、オリジナルの折りたたみクッション付きのグラウンドシートも設置される。VIP席購入者には専用のラウンジでフード＆ドリンクが提供されるほか、駐車チケット購入優先権などの特典も用意されている。

大阪 SENNAN LONG PARKはビーチ沿いとなり、フード＆ドリンクなどが特典が付くSUITE BOXや、オリジナルのクッションが特典のPREMIERペアシートなど、グループやカップルで観覧できるエリアが設置される。また、会場まで直接アクセスできるようなツアーバス企画や駐車チケットの販売も予定されている。

また、両会場ともにDJエリアや、様々なフェス飯が味わえるフードエリアや記念写真が撮影できるフォトブース、そして大型ビジョンでブルーノ・マーズのMVが放映されるなど、開場時間から開演時間まで楽しめる当日の会場演出にも注目とのことだ。

さらに、本公演のキービジュアルやロゴを使用したデザインのオリジナルグッズ付チケットや、スペシャルパッケージCD BOX付きのチケットなども発表。そのほか、スチールカメラマン用のエリアや車椅子席など様々なタイプのチケットが用意されている。

ブルーノ・マーズ コメント

みなさん、こんにちはブルーノ・マーズです。今年の秋、僕が大好きな日本で「Bruno Mars Fireworks Show 2025」を開催することが決まりました。このような形のイベントは僕にとって初めてなのですが、僕の音楽と日本の美しい花火を融合させた、とても革新的なショーになる予定です。きっと忘れられない夜になると思うので、大切な人と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。またすぐに日本のみなさんに会えるのを心から楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）