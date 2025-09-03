前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める連続ドラマ『おいしい離婚届けます』が、10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送されることが決定した。

本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初と探偵・伊勢谷海。法的に結ばれることが叶わない彼らは、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。戦うは、好感度の裏で後輩女子アナを次々と襲う“下劣な有名司会者”、同性の恋人を裏切り、なぜが異性との結婚を選んだ“気まぐれ女”など曲者ばかり。そしてついには、“死者からの離婚依頼”が。2人が導く「おいしい離婚」とは。

“最高のパートナー”としてW主演を務めるのは、『完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―』（日本テレビ系）に続き、同時間帯2クール連続での連ドラ主演となる前田と、地上波連続ドラマ初主演となる水沢。クセ者で頭脳明晰な離婚弁護士・音喜多初を前田、初と同棲中で人懐っこく愛されキャラの探偵・伊勢谷海を水沢がそれぞれ演じる。

そして、物語の“鍵”となる人物、初と海の前に突如現れた謎の少女・杏奈を、NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃんを歴代最長の5年間務め、『放課後カルテ』（日本テレビ系）や『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）などのドラマに出演し、舞台ミュージカル『SPY×FAMILY』ではアーニャ役を演じた増田梨沙が演じる。

あわせて15秒のティザー映像も公開。前田演じる敏腕離婚弁護士・音喜多初、そして水沢演じるパートナーで探偵の伊勢谷海の同棲生活の様子が描かれている。さらに、“1週間以内に離婚をしたい”という女性依頼者・及川真央（野村麻純）の登場や、曇りガラスに映る不穏なシルエット、さらに、増田演じる謎の少女・杏奈の姿も。「私があなたを守ります」と力強く宣言する初。果たして初と海は、依頼者にとっての“おいしい”離婚を届けることができるのか。各話を彩るゲストやドラマの詳細は、今後順次発表される予定だ。

【コメント】●前田公輝（音喜多初役）日本テレビ系列にて、7月期に引き続きW主演をさせていただくこととなり、とても嬉しく思っています。離婚をきっかけに「家族ってなんだろう？」と改めて考えさせてくれる、爽快なラブ＆ヒューマンドラマです。台本を読み、このドラマの鍵は「普通」という言葉だと感じました。人によって「普通」が違うからこそ、人はすれ違ってしまったり、ケンカをしたり…そんなすれ違いを弁護士・探偵コンビが驚きの方法で解決していきます。僕は、弁護士として法律と心を通じて、ご依頼人と一緒に愛のカタチを探せるよう撮影中です。ふわっと旨みが広がる“おいしいドラマ”をぜひお楽しみに！

●水沢林太郎（伊勢谷海役）皆様、初めまして、伊勢谷海役の水沢林太郎です。お話を頂いた時にはとても嬉しく、そして僕自身にとって大きな挑戦になると感じました。台本を読んでみて、探偵と弁護士がバディになる事はこれまであまりなかったのではないかと思います。それぞれの想いで依頼人と向き合っている二人の姿に、面白さと格好良さを感じています。作品の世界観の中で繊細に丁寧に「伊勢谷海」に向き合って演じていますので楽しみにして頂けると嬉しいです。

●増田梨沙（杏奈役）オーディション合格の連絡を頂いた時は、思わず声が出てしまうくらいびっくりして、とてもうれしかったです。多くの方にたくさん見ていただけるよう、この作品を好きになっていただけるように、頑張りたいなと思いました。このドラマは、弁護士や探偵や推理などが好きな方も楽しめたり、見ていて気持ちがほっとしたり、楽しめる要素がたくさん詰まっているドラマになっています。見どころはテンポの良い会話です！そして、家族や仲間の優しさも感じられて温かい気持ちになります。夜遅い時間の放送ですが、配信でも見られるので、ぜひ何度でも見ていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）