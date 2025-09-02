母「古い家はやめなさい」中古をリノベして夢を叶えるはずが → 入居後、忠告を思い出し『後悔したワケ』

理想のマイホーム、考えるだけでワクワクしますよね。最近はSNSに素敵なインテリアや暮らしのアイデアがたくさん溢れていて、憧れる人も多いのではないでしょうか？ 今回は、最近中古物件を買ったという友人の体験談をお届けします。

憧れのおしゃれ生活を夢見て

夫と家探しをしていた頃、希望エリアの建売住宅は新築だと手が届かず、どうするべきか悩んでいました。

子どもが小さい我が家は、新築一戸建てが理想だったからです。

そんなとき、SNSで見かけたのは、築古物件をおしゃれにリノベーションした写真。

「これなら私にもできそう！ 中古でも、新築みたいにリノベすればいいんだ！」と胸が高鳴り、そこからは中古の戸建てを中心に家探しを始めました。

やがて、駅から遠いけれど庭が広い家を見つけ、「ここだ！」と即決したのです。

母の反対と高まる期待

ところが、嬉々として母に報告すると「古い家はやめなさい。後から大変よ」と厳しい顔で反対されました。

でも、その時の私の頭の中は、リノベーション後のおしゃれなイメージでいっぱい。

SNSには「初心者でも簡単」と書かれているし、自分ならやれると信じて疑いませんでした。

広い庭も、DIYアイデアを形にできる最高のキャンバスだと思い、母の忠告を軽く聞き流してしまったのです。

現実の壁に直面

入居してしばらく経った頃、母の反対の意味を思い知る出来事が立て続けに起きました。

はじめは、突然の雨漏り。業者に見積もりを依頼したところ、修理費用はなんと数十万円！

その後も給湯器の不調、床のきしみ、排水不良など、直さなければならない場所が次々と発覚しました。

リノベ計画はなかなかスタートラインに立つこともできず、憧れの広い庭は手入れが追いつかず荒れ放題。

やっと買えたはずの家なのに、住むこと自体が大きな負担になってしまいました。

夢と現実のバランス

それからも修理費用はどんどん膨らみ、結局は新築を買うのと変わらないほどのお金を、この家に注ぎ込んでいます。

本来なら、購入を決める前に専門家による住宅診断を依頼するべきだったのでしょう。

私の判断ミスですが、後悔先に立たずとはこのことですね……。

夢を追うことは大切ですが、現実を見据えることも同じくらい大事だと、身をもって知った出来事でした。

皆さんも、中古物件を購入する際は気をつけてくださいね。

