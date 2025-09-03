TWICE¡ØENEMY¡Ù¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¡¡¡ÖÎòÂå1°Ì¡×µÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡TWICE¤Î¡ØENEMY¡Ù¤¬¡¢3ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÄÌ»»1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTWICE¡ÖENEMY¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡TWICE¤Î¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¡Ø#TWICE¡Ù¡¢¡ØBDZ¡Ù¡¢¡ØYES or YES¡Ù¡¢¡ØWith YOU-th¡Ù¡¢¡ØENEMY¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏTWICE¤ÎJAPAN 6th ALBUM¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖENEMY¡×¤Ï¡¢¡È²¿ÅÙºÃ¤±¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºé¤¯»ö¤òÄü¤á¤Ê¤¤ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TWICE¤Ï¡¢7·î26Æü¤è¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£9·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä
