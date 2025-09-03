前田公輝＆水沢林太郎『おいしい離婚届けます』公私にわたるパートナー役でW主演 増田梨沙が“謎の少女”として共演【コメント全文】
俳優の前田公輝と水沢林太郎が、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト新ドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜 深0：24）でW主演を務めることが3日、発表された。子役・増田梨沙が、“謎の少女”として共演する。
【写真】ふとした表情もおしゃれ！街中での水沢林太郎
今作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマとなる。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初（前田）と探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。戦うのは、好感度の裏で後輩女子アナウンサーを次々と襲う“下劣な有名司会者”、同性の恋人を裏切り、なぜが異性との結婚を選んだ“気まぐれ女”など。そして、“死者からの離婚依頼”が届く。2人が導く“おいしい離婚”とは。
前田は同局系『完全不倫』に続き、同時間帯2クール連続での連ドラ主演となる。『完全不倫』では夫婦愛ミステリーで溺愛する夫役を演じ、『HiGH&LOW THE WORST X』轟洋介役や、『ミセン』の初ミュージカル化の舞台でも主演を務めるなど、数々の個性的な役を演じ、存在感を示している。今回演じるのは、クセ者で頭脳明晰な離婚弁護士・音喜多初（おときた・はじめ）。切れ者で冷静沈着、一見ドライに見られがちだが、実は誰よりも情に厚い。
地上波連続ドラマ初主演となる水沢は、初と同棲中で、公私ともに信頼し合い、人懐っこく愛されキャラの探偵・伊勢谷海（いせや・かい）を演じる。水沢は、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で留四郎役を演じ、近年では『なんで私が神説教』『ビリオン×スクール』などの話題作にも出演。映画『ブラック校則』など多彩な作品で存在感を示し、幅広い役柄をこなし、注目を集めている。
そして増田は、物語の“鍵”となる、初と海の前に突如現れた謎の少女・杏奈を演じる。NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃんを歴代最長の5年間務め、『放課後カルテ』『日本一の最低男』『ダメマネ！−ダメなタレント、マネジメントします−』など数々の話題のドラマにも出演している増田。舞台ミュージカル『SPY×FAMILY』ではアーニャ役を熱演し、幅広い年齢層から愛されている。
また、今回公開されたティザー映像では、初と海の同棲生活の様子が映し出されている。さらに「1週間以内に離婚をしたい」という女性依頼者・及川真央（野村麻純）の登場や、曇りガラスに映る不穏なシルエット、謎の少女・杏奈の姿も。初は「私があなたを守ります」と力強く宣言。果たして初と海は、依頼者にとっての“おいしい”離婚を届けることができるのか。
【コメント全文】
■前田公輝（音喜多初役）
日本テレビ系列にて、7月期に引き続きW主演をさせていただくこととなり、とてもうれしく思っています。離婚をきっかけに「家族ってなんだろう？」と改めて考えさせてくれる、爽快なラブ＆ヒューマンドラマです。
台本を読み、このドラマの鍵は「普通」という言葉だと感じました。人によって「普通」が違うからこそ、人はすれ違ってしまったり、ケンカをしたり。そんなすれ違いを弁護士・探偵コンビが驚きの方法で解決していきます。僕は、弁護士として法律と心を通じて、ご依頼人と一緒に愛のカタチを探せるよう撮影中です。ふわっと旨みが広がる“おいしいドラマ”をぜひお楽しみに。
■水沢林太郎（伊勢谷海役）
皆さま、初めまして、伊勢谷海役の水沢林太郎です。お話をいただいた時にはとてもうれしく、そして僕自身にとって大きな挑戦になると感じました。台本を読んでみて、探偵と弁護士がバディになることはこれまであまりなかったのではないかと思います。それぞれの想いで依頼人と向き合っている2人の姿に、面白さと格好良さを感じています。
作品の世界観の中で繊細に丁寧に「伊勢谷海」に向き合って演じていますので楽しみにしていただけるとうれしいです。
■増田梨沙（杏奈役）
オーディション合格の連絡をいただいた時は、思わず声が出てしまうくらいびっくりして、とてもうれしかったです。多くの方にたくさん見ていただけるよう、この作品を好きになっていただけるように、頑張りたいなと思いました。
このドラマは、弁護士や探偵や推理などが好きな方も楽しめたり、見ていて気持ちがほっとしたり、楽しめる要素がたくさん詰まっているドラマになっています。見どころはテンポの良い会話です！そして、家族や仲間の優しさも感じられて温かい気持ちになります。夜遅い時間の放送ですが、配信でも見られるので、ぜひ何度でも見ていただけたらうれしいです。
