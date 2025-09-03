Snow Man、新曲「カリスマックス」デジタルランキング初登場1位 「今年度最高」の新記録も【オリコンランキング】
Snow Manの新曲「カリスマックス」が、3日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初週DL数7.2万DL（72,212DL）を記録し1位に初登場。2024年10月28日付での「One」に続き、自身2作目のデジタルシングルランキング1位を獲得した。
【動画】個性豊かすぎ！遊び心感じる「カリスマックス」 Dance Practice映像
初週DL数は7.2万DL（72,212DL）で、2025年2月10日付でのNumber_iの「GOD_i」を上回り今年度最高初週ダウンロード数を記録【※1】【※2】。自身の「One」が持つ自己最高累積DL数4.6万DL（46,233DL）も、初週にして超えた。
本作は、1990年代〜2000年代に日本で流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲となっている。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】Number_i「GOD_i」の初週DL数は7.0万DL（69,668DL） ※2025年2月10日付
そのほか最新の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」が、初週DL数3.3万DL（33,174DL）で2位に初登場。本作は、BE:FIRSTやMAZZEL、HANAらを輩出した、BMSGが手がけるオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」での課題曲に起用。2025年ユニリーバキャンペーンソングにも決まっている。
続く3位には、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が、週間DL数0.5万DL（4,517DL）でランクイン。7月14日付での初登場4位から9週連続のTOP10入りで、累積DL数は4.2万DL（41,996DL）に。本作は、現在オンエア中のTVアニメ『ダンダダン』（MBS／TBS系）の第2期オープニングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間:2025年8月25日〜31日）＞
