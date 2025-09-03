ブルーノ・マーズと日本の花火が初コラボ 埼玉・大阪で『Bruno Mars Fireworks Show 2025』開催決定
グラミー賞を16回受賞している世界的アーティスト、ブルーノ・マーズと日本の花火がコラボレーションする新イベント『Bruno Mars Fireworks Show 2025』が、11月に埼玉と大阪の2会場で開催されることが決定した。
同イベントは、ブルーノ・マーズの楽曲に合わせて日本の花火職人が演出を手がける、音楽と花火の融合によるスペシャルショー。ブルーノは「僕の音楽と日本の美しい花火を融合させた、とても革新的なショーになる予定です。きっと忘れられない夜になると思うので、大切な人と一緒に楽しんでもらえたらうれしいです」と、開催への期待を語っている。
イベントは、11月1日に埼玉スタジアム2002、11月15日に大阪・SENNAN LONG PARKでそれぞれ1日限りで開催。両会場とも約60分にわたる特別構成のセットリストに合わせて花火が打ち上げられ、それぞれ異なる演出が展開される予定だ。埼玉公演はアジア最大級のサッカー専用スタジアムである埼玉・埼玉スタジアム2002を使用。同スタジアムでの史上初の音楽イベントとなる。ピッチ上で観覧可能なグラウンドシートや、フード＆ドリンク付きのVIPラウンジなど、多彩な席種と特典が用意されている。
一方、大阪公演は海沿いのSENNAN LONG PARKが舞台。リゾート感あふれる空間で、SUITE BOXやPREMIERペアシートなど、グループやカップルで楽しめる観覧席が設けられるほか、アクセス性に配慮したツアーバスや駐車チケットの販売も予定されている。
両会場では音楽フェスさながらのフードエリアやDJブース、フォトブース、大型ビジョンでのミュージックビデオ放映なども展開され、開場から開演までの時間も来場者を楽しませる構成となっている。
チケットには、キービジュアルやロゴを使用したオリジナルグッズ付きや、アルバム3枚にアクリルスタンドとキーホルダーを加えたCD BOX付きのオプションも用意されている。VIP席や写真撮影用のエリアなど、さまざまなスタイルでの観覧が可能となっている。
『Bruno Mars Fireworks Show 2025』のチケットは、3日正午よりオフィシャル1次先行（抽選）の受付がスタート。一般発売は10月3日午前10時からの予定。なお、同イベントへのブルーノ・マーズ本人の出演は予定されていない。
■チケット料金
＜埼玉公演＞
会場：埼玉スタジアム2002
日時：11月1日（土）午後3時30分開場／午後6時30分開演（約60分予定）
・VIP席（指定席） 110,000円
・スタンドSS席（指定席） 13,000円
・スタンドS席（指定席） 11,000円
・スタンドA席（指定席） 8,000円
・スタンドB席（自由席） 7,000円 ※一般発売より販売開始
・グラウンドSSシート（自由席） 13,000円
・グラウンドSシート（自由席） 11,000円
・カメラマンチケット（指定エリア） 20,000円
・車椅子席（指定席） 13,000円
〈特典付きチケット〉
・CD BOX付き（アルバム3枚＋アクリルスタンド＋アクリルキーホルダー） 上記に加え＋9,900円
・グッズ付き（トートバッグ＆大判バスタオル） 上記に加え＋7,700円
※VIP席、カメラマンチケットには特典付き設定なし。
※グラウンド席にはオリジナル折りたたみクッション付き。VIP席には専用ラウンジ、フード＆ドリンク、VIPパス、駐車チケット購入優先権などの特典あり。
＜大阪公演＞
会場：SENNAN LONG PARK
日時：11月15日（土）午後3時30分開場／午後6時30分開演（約60分予定）
・SUITE BOX（指定席・4名分） 440,000円
・PREMIER ペアシート（指定席・2名分） 55,000円
・S席（指定席） 11,000円
・A席（指定席） 9,000円
・B席（指定席） 7,000円 ※一般発売より販売開始
・カメラマンチケット（指定エリア） 20,000円
・車椅子席（指定席） 11,000円
〈特典付きチケット〉
・CD BOX付き（アルバム3枚＋アクリルスタンド＋アクリルキーホルダー） 上記に加え＋9,900円
・グッズ付き（トートバッグ＆大判バスタオル） 上記に加え＋7,700円
※SUITE BOXには4名分の特典（専用エリア、フード＆ドリンク、クッション、トートバッグ、大判バスタオル、専用駐車場1台分）付き。
※PREMIER ペアシートにはベンチシート（3名分スペースに2名掛け）とクッションが付属。
※VIP席、カメラマンチケットには特典付き設定はなし。
