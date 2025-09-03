HANA「Blue Jeans」、女性グループ史上初のストリーミング7週連続1位【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANA「Blue Jeans」が、週間再生数846万9595回を記録し、9月3日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で7週連続1位を獲得した。
2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、7週連続1位は女性グループ史上初。累積再生数は8609万5227回となっている。
本作「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
そのほか最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、3位にMrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数636万4411回でランクイン。これで2024年5月13日付から70週連続TOP3入りを記録し、「連続TOP3入り」歴代最長記録を自己更新した。累積再生数は7億3123万9600回。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日〜31日）＞
