BE:FIRST、新曲がストリーミング2位 Snow Man新曲は自己最高位の6位に初登場【オリコンランキング】
BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」が、最新の9月8日付「オリコン週間ストリーミングランキング」2位に初登場した。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
本作は、BE:FIRSTやMAZZEL、HANAらを輩出した、BMSGが手がけるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』での課題曲に起用。2025年ユニリーバキャンペーンソングにも決まっており、9月17日発売の最新CDシングル「空」、10月29日発売の初ベストアルバム『BE:ST』に収録予定となっている。
6位には、Snow Manの新曲「カリスマックス」が初登場。1990年代〜2000年代に日本で流行した“パラパラ”を“Snow Man流にアップデート”した本作は、同日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で今年度最高となる初週DL数7万2212DLを記録し、初登場1位を獲得している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日〜31日）＞
