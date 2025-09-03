気象台は、午前3時50分に、洪水警報を三条市、村上市、聖籠町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を燕市、田上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・三条市、村上市、聖籠町に発表 3日03:50時点

下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□大雨警報

・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■長岡市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報3日朝にかけて警戒■三条市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■新発田市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■加茂市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■見附市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■村上市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■燕市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■五泉市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■聖籠町□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■田上町□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■出雲崎町□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■刈羽村□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒