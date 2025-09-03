TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時50分に、洪水警報を三条市、村上市、聖籠町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を燕市、田上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・三条市、村上市、聖籠町に発表 3日03:50時点

下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■三条市
□大雨警報
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日朝にかけて警戒

■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■加茂市
□大雨警報
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■見附市
□大雨警報
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日朝にかけて警戒

■燕市
□大雨警報【発表】
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■五泉市
□大雨警報
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■聖籠町
□洪水警報【発表】
　3日朝にかけて警戒

■田上町
□大雨警報【発表】
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒

■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　3日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　3日朝にかけて警戒