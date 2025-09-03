南海キャンディーズ・山里亮太、来世の名前は“愛月さらさ”に決めている

お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。もし生まれ変わったら、来世の名前は“愛月さらさ”に決めていると語った。



番組は今回、「大逆転！高嶺の花と結婚！『高嶺のハナ婚』SP」を放送。その中で、宝塚歌劇団の“推し活”をしていた男性が、高嶺の花だった宝塚のスターと結婚したエピソードが紹介される。



同じく宝塚が大好きで、「男役さんが好き」だという山里は「最終的によく考えるんです。僕、生まれ変わったら、宝塚に娘役で入りたいと思い出して…」と告白。



そして、「そのときの名前とかも全部決めてね、ノート書いてるんですよ。僕、“愛月さらさ”って名前で」と、来世（？）の名前も決めていると語った。