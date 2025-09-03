¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¹â¶¶Íõ¡¡24ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë15ÆÀÅÀ¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢·âÇË¤Ç¼ê±þ¤¨¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Æ¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼0¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï3¡½0¤ÇÆ±15°Ì¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î15ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£12Æü³«Ëë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç1¥»¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤Ï24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹2ËÜ¤ò´Þ¤à15ÆÀÅÀ¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ÆÀÅÀ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡£±¦¼ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡È¤¦¤Þ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿ï½ê¤ËÈäÏª¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£