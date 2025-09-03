ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３５８ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式2日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 45186.02（-358.86 -0.79%）
ナスダック 21190.90（-264.65 -1.23%）
CME日経平均先物 42050（大証終比：-300 -0.71%）
欧州株式2日終値
英FT100 9116.69（-79.65 -0.87%）
独DAX 23487.33（-550.00 -2.29%）
仏CAC40 7654.25（-53.65 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.658（+0.041）
10年債 4.283（+0.054）
30年債 4.980（+0.053）
期待インフレ率 2.422（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.800（+0.050）
カナダ 3.454（+0.079）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.68（+1.67 +2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3593.00（+76.90 +2.19%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110575.44（+1702.33 +1.56%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1641万3818（+252694 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
