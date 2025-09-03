NY株式2日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　45186.02（-358.86　-0.79%）
ナスダック　　　21190.90（-264.65　-1.23%）
CME日経平均先物　42050（大証終比：-300　-0.71%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9116.69（-79.65　-0.87%）
独DAX　 23487.33（-550.00　-2.29%）
仏CAC40　 7654.25（-53.65　-0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.658（+0.041）
10年債　 　4.283（+0.054）
30年債　 　4.980（+0.053）
期待インフレ率　 　2.422（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.786（+0.038）
英　国　　4.800（+0.050）
カナダ　　3.454（+0.079）
豪　州　　4.358（+0.039）
日　本　　1.614（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.68（+1.67　+2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3593.00（+76.90　+2.19%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110575.44（+1702.33　+1.56%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1641万3818（+252694　+1.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ