息子「学校行きたくない」なぜか我が子にだけイライラ → 先輩ママの『怒りの本当の理由』を指摘されハッ

子どもが「学校に行きたくない」と言い出したとき。

その思いをできるだけ大切に受け止めたい一方で、どこか落ち着かない気持ちになるのが親心というものでしょう。

今回は、そんなときに筆者が気づかされた「なぜ不安になるのか」という本音にまつわる体験談をお届けします。

学校を休みがちな次男

まさに、会の代表の方に言われた通りでした。

私はずっと、「何もしていない自分には価値がない」と感じていたのです。

子どもは自分を映し出す鏡のような存在でもあり、つい重ね合わせてしまいがち。

何もせずにいる姿を見ると、自分自身の過去や無力感と重なって、つい苛立ちを覚えてしまう──それはよくあることなのだそうです。

だからこそ、まずは「何もしていない自分を許すこと」から、少しずつ始めていこうと思えたのでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年5月】

Illustrator：fumo

ltnライター：長橋知子

38歳で未経験からWEB広告制作の在宅ワークに挑戦し、セールスライター・WEBライターとして活動をスタート。読者に寄り添うライティングを大切にしている。特に、人間関係や育児、地域活動、女性の生き方に関するテーマが得意。また、noteで赤裸々エッセイを発信し、Kindle書籍も出版。「どんな自分でも生きていける」社会の実現を目指して奮闘中。