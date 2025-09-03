あの、食事に行く相手が先輩や男性でも「僕が絶対に払います。払いたいんです」
歌手・タレントのあのが、9月2日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。誰かと食事に行ったときには、相手が先輩や男性でも「僕が絶対に払います。払いたいんです」と話し、その理由を語った。
番組は今回、「女性500人に聞いた思わずイラっとする行動とは」をテーマに、“令和のストレス”についてトークを展開。その中で、ダイアン・津田篤宏から「あのちゃんは友だちとご飯行ったときとかさ、完全割り勘にすんの？」と質問を受ける。
これにあのは「僕が絶対に払います」とキッパリ。「払いたいんです。津田さんにも払います。先輩とか男性でも払いたい、僕が」と語る。
それは「貸しを作っちゃう気持ちになっちゃう」から。津田が「でも（払う）タイミング難しいやんか。例えば飯行っててさ、大人の…勝手に払いに行くの？」とたずねると、あのは「勝手に払われたりするのが嫌だから、『帰れ！』って言ったり。とにかく早く帰らせれば、僕が残って払えるじゃないですか。『トイレ行け！』とか言います（笑）」と語った。
