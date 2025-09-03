せ、1,000円台だって！？【ZARA】これから活躍しそう♡「値下げアイテム」

これからの季節に頼れる秋服を探しているなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。なんと1,000円台で手に入るアイテムがラインナップされています。ベーシックで使いやすいものから、旬を感じるおしゃれなデザインのものまで幅広く、大人コーデにも取り入れやすそう。今回は、秋にかけて長く活躍してくれそうな、注目の「値下げアイテム」をご紹介します。

立体シルエットがおしゃれポイント

【ZARA】「スリムフィットスウェットシャツ」\1,090（税込・セール価格）

身頃は程よくフィットし、ボリューミーな袖の立体的なシルエットが特徴のスウェットトップス。個性的な形ですが、ベーシックカラーで合わせやすく、コーデに取り入れやすそう。さらっと着ても手抜きに見えないデザインの、サマ見えスウェットです。

秋の羽織りにちょうどいいコンパクトジャケット

【ZARA】「クロップド丈ジャケット」\1,990（税込・セール価格）

シンプルなジャケットは、ダブルジッパー仕様で上下から開け具合を調整できるデザイン。コンパクトなシルエットは、ボリュームのあるスカートやワイドパンツと合わせても好バランスなスタイルに。カチッとしすぎていないので、カジュアルにもきれいめにも幅広いコーデで楽しめそう。ジャケットが1,000円台で手に入るのはお買い得。値下げされている今こそ、チェックしておきたいアイテムです。

カラーとサイドラインで旬の要素をプラス

【ZARA】「サイドストライプニットパンツ」\1,490（税込・セール価格）

旬を感じるブラウンカラーのパンツは、サイドにラインが入ったデザインでスポーティーな要素をプラス。脚のラインをカバーできそうなワイドシルエットと、ゴム仕様のウエストでゆったりとはけそうなのも嬉しいポイントです。カジュアルコーデにはもちろん、きれいめスタイルの抜けアイテムとしても活躍してくれそう。デイリーコーデに取り入れやすく、頼れるパンツです。

品よく着られるポロシャツ風ワンピ

【ZARA】「コントラストリブショート丈ワンピース」\1,490（税込・セール価格）

襟と袖口に入ったラインがアクセントになったショート丈ワンピース。一枚で着るのはもちろん、ボトムスを合わせてチュニック風に着こなすのもおしゃれです。ポロシャツのようなデザインで程よくきちんと感があり、大人世代が着ても上品にまとまりそう。カジュアルにもきれいめにも着られる優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N