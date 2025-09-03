サントリーホールディングスは会長を務めていた新浪氏が、警察の捜査を受けたことを明らかにした上で、新浪氏が取締役会長を辞任したと発表しました。

サントリーホールディングス・鳥井信宏社長

「残された経営陣一丸となって、お客様の信頼回復に努めてまいりたい。二人三脚でやると言ったのに大変残念です」

サントリーホールディングスによりますと、先月22日に、新浪氏から適法であるとの認識の下に購入したとされるサプリメントについて、警察から捜査を受けたという報告があったということです。

サントリー側は新浪氏に辞任を求め、1日付で辞任届けが受理されました。

サントリーは、「グループのトップマネジメントとして、法令に抵触しないことは当然であり、サプリメントの購入にあたっては、しかるべき注意を払うことが不可欠の資質と考える」とした上で、「新浪氏の行為は会長という要職に堪えないと判断した」と明らかにしました。

新浪氏は、「会長の仕事を続けられなくなったことは残念に思っている」とコメントしたということです。

新浪氏は3日に、経済同友会代表幹事として会見する予定で、本人の口から、どのような説明がなされるのか、注目されます。