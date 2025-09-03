¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡¡È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¼õ¤±¤¿Ãæ¹ñË¬Ìä¼è¤ê¤ä¤á¤òÅ±²ó¡¡·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É½ÐÀÊ¤Ø½ÐÈ¯
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Çµ¯¤¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2Æü¡¢¹ñÆâ¾ðÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤¬°ìÅ¾¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤ÏÅö½é¡¢¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ê¤É¤Ç·ã²½¤·¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Ãæ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¾ðÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
