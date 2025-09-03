ユーロ圏のサービスインフレは依然高水準 ＥＣＢの様子見を促す可能性＝ＮＹ為替 ユーロ圏のサービスインフレは依然高水準 ＥＣＢの様子見を促す可能性＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは売りが強まっており、一時１．１６ドル台前半まで下落する場面が見られた。きょうの下げで２１日線を下回っており、明日以降の動きが警戒される。一方、ユーロ円はドル円の上昇もあり、１７３円台まで一時上昇。２１日線を上放れる展開が見られており、１７２円付近のレンジ相場から抜け出せるか注目される。



この日は８月のユーロ圏の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表になっていたが、これについてエコノミストは「８月のインフレデータで最も重要なのは、全体のインフレはやや上昇した一方で、サービスインフレが僅かに低下した点だ」と指摘。サービス価格のインフレは、４月の４．０％から低下傾向を続け、７月の３．２％から８月には３．１％へと低下している。



ただし、この水準は依然としてＥＣＢの目標である２％を上回っており、ＥＣＢに追加的な対応を迫る理由にはならないとも述べている。ＥＣＢ理事の過半数がさらなる利下げに賛成するのは、大幅な景気悪化が確認された場合に限られ、そうした兆候も現在は見られないことから、当面は据え置かれる見通しだとも述べている。



EUR/USD 1.1647 EUR/JPY 172.70 EUR/GBP 0.8699



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

