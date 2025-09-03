NY株式2日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均　　　45139.00（-405.88　-0.89%）
ナスダック　　　21154.58（-300.97　-1.40%）
CME日経平均先物　41930（大証終比：-420　-1.00%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9116.69（-79.65　-0.87%）
独DAX　 23487.33（-550.00　-2.29%）
仏CAC40　 7654.25（-53.65　-0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.650（+0.033）
10年債　 　4.271（+0.043）
30年債　 　4.968（+0.040）
期待インフレ率　 　2.420（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.786（+0.038）
英　国　　4.800（+0.050）
カナダ　　3.448（+0.073）
豪　州　　4.358（+0.039）
日　本　　1.614（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.63（+1.62　+2.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3591.60（+75.50　+2.15%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110777.69（+1904.58　+1.75%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1642万5008（+282392　+1.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ