ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４０５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式2日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均 45139.00（-405.88 -0.89%）
ナスダック 21154.58（-300.97 -1.40%）
CME日経平均先物 41930（大証終比：-420 -1.00%）
欧州株式2日終値
英FT100 9116.69（-79.65 -0.87%）
独DAX 23487.33（-550.00 -2.29%）
仏CAC40 7654.25（-53.65 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.650（+0.033）
10年債 4.271（+0.043）
30年債 4.968（+0.040）
期待インフレ率 2.420（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.800（+0.050）
カナダ 3.448（+0.073）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.63（+1.62 +2.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3591.60（+75.50 +2.15%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110777.69（+1904.58 +1.75%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1642万5008（+282392 +1.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
