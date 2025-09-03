気象台は、午前2時28分に、洪水警報を長岡市、柏崎市、出雲崎町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を長岡市、新発田市、見附市に発表しました。

下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。中越では、3日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□大雨警報

・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■長岡市

□大雨警報【発表】

・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■新発田市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■見附市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■出雲崎町□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】3日朝にかけて警戒■刈羽村□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm