【洪水警報】新潟県・長岡市、柏崎市、出雲崎町に発表 3日02:28時点
気象台は、午前2時28分に、洪水警報を長岡市、柏崎市、出雲崎町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を長岡市、新発田市、見附市に発表しました。
下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。中越では、3日朝まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■長岡市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
3日朝にかけて警戒
■柏崎市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
3日朝にかけて警戒
■新発田市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■見附市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■出雲崎町
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
3日朝にかけて警戒
■刈羽村
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm