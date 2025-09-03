既婚者に気を遣うあの、「自由でいいよね」と言われるため“自由アピ”はしない
歌手・タレントのあのが、9月2日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。既婚者から「自由でいいよね」と結構言われるため、気を遣って「“自由アピ”はしない」と語った。
番組は今回、「女性500人に聞いた思わずイラっとする行動とは」をテーマに、“令和のストレス”についてトークを展開。「既婚マウントへのストレス、共感できる？」と質問を受ける。
これに「大わかり」のポジションを取ったあのは「（既婚者の）『自由でいいよね』とかは結構言われるから、逆に気を遣う。そういう既婚者の子の前では、『本当に窮屈で…』みたいな。“自由アピ”はしない」と話し、ダイアン・津田篤宏は「毎日、窮屈…窮屈アピール（笑）」と笑う。
そして、あのは「（既婚者は）みんな疲れてそうだから、ほんとに…。大変そうだから…」と、気を遣っていると語った。
