2日午後5時ごろ、北朝鮮の金正恩総書記が北京に到着しました。中国を訪問するのは2019年以来、6年ぶりのことです。

北朝鮮の首都・平壌から北京まで、およそ1300キロを特別列車に乗って移動した金総書記。

北京市内は、3日に行われる軍事パレードに向けて、会場の天安門広場が閉鎖されるなど厳戒態勢となっています。

3日に天安門で初めて金正恩総書記、習近平国家主席、プーチン大統領という、いわゆる“権威主義国家”の3人の指導者が「そろい踏み」することになります。小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員の解説です。

金総書記にとっては6年ぶりの中国ということだけでなく、「複数の国が出席する外交舞台」に参加するのは初めてという「極めて異例」な訪問なんですが、今回も「列車」で中国入りしました。

去年、北朝鮮で起きた水害の被災地を訪問した金総書記が演説している映像を見ると、演説しているのが「列車の中」からで、これが金総書記の「特別列車」とみられています。今回使われたのが、この列車かどうかは定かではありませんが、さらに映像をよく見ると、金総書記の向かって右側には黒い自動車があります。

韓国メディアはこの車について、ドイツの「メルセデス・ベンツ」の最上位ラインの超高級車だと伝えています。値段は3000万円を超え、北朝鮮のエリートが35年以上働いても手が届かない車だとみられています。

2日も、中国で金総書記が移動する際の車列に、この車と型は違うようですが、複数台のベンツが見られたということです。

――その金総書記が3日、『複数の国の外交舞台』にデビューするんですね？

ある日本の外務省幹部は、「正直に言って、金総書記が出てくるのにはびっくりした。注目している」と驚きをあらわにしていましたし、迎える中国共産党の関係者も「知らなかった」というサプライズでした。

ところが、金総書記の訪中は「習近平政権のある誤算」から生まれたようなんです。どういうことかというと…。

3日に行われるのは、日本に戦争で勝利してから80年を記念する軍事パレードで中国の力を世界に見せつけるチャンスです。

そのために、本来は西側諸国を含めた幅広い国に出席してもらおうと一生懸命、各国を誘ったようなんですが、「プーチン大統領が来るなら行けない」とヨーロッパの国からは断れてしまったのです。

そこで、「一発逆転の策」として目を付けたのが、金総書記でした。この3人が初めて並び立つという「歴史的な場面」を演出することで、「こんなことができるのは中国だけだ」と力を見せつけられる、というワケなんです。

――呼ばれた方の金総書記には、どんなメリットがあるのでしょうか？

金総書記を後押しした可能性があるのは、アメリカ・トランプ大統領の「年内に会いたい」という、北朝鮮との直接会談に意欲を示す発言です。

トランプ氏と対等な立場で渡り合うために、中国という最大の後ろ盾との関係を改善させておく必要がある、と考えたとみられます。

そして、ロシアのプーチン大統領も、ウクライナ侵攻を間接的に支える中国に「感謝を示す」機会になると言えそうです。

つまり、ある意味3者の思惑と打算が一致して、3日、顔をそろえることになりそうです。

藤井貴彦キャスター

「ここまで聞いて、長濱さん、いかがですか？」

長濱ねるさん（俳優・タレント・『news zero』火曜パートナー）

「ウクライナ侵攻など解決していない中、この3者が集まることによって、軍事的な動きが進むんじゃないかと思うと心配です」

藤井キャスター

「そして、2日夜、金総書記が北京に到着した時の写真では、金総書記のうしろにジュエ氏とみられる娘の姿が確認できます。娘の姿が海外で確認されるのは初めてとみられます。その目的は何なのか、3日以降の動向が注視されます」

（9月2日放送『news zero』より）