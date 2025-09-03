日経225先物：3日2時＝420円安、4万1930円
3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比420円安の4万1930円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては380.49円安。出来高は1万269枚となっている。
TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41930 -420 10269
日経225mini 41925 -425 206706
TOPIX先物 3062.5 -22.5 16777
JPX日経400先物 27465 -220 1111
グロース指数先物 768 -6 780
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
