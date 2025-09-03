　3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比420円安の4万1930円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては380.49円安。出来高は1万269枚となっている。

　TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41930　　　　　-420　　　 10269
日経225mini 　　　　　　 41925　　　　　-425　　　206706
TOPIX先物 　　　　　　　3062.5　　　　 -22.5　　　 16777
JPX日経400先物　　　　　 27465　　　　　-220　　　　1111
グロース指数先物　　　　　 768　　　　　　-6　　　　 780
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース