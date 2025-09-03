ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５６２ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式2日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 44981.92（-562.96 -1.24%）
ナスダック 21055.19（-400.36 -1.87%）
CME日経平均先物 41845（大証終比：-505 -1.21%）
欧州株式2日GMT16:06
英FT100 9116.69（-79.65 -0.87%）
独DAX 23487.33（-550.00 -2.29%）
仏CAC40 7654.25（-53.65 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.654（+0.037）
10年債 4.277（+0.049）
30年債 4.977（+0.050）
期待インフレ率 2.417（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.800（+0.050）
カナダ 3.448（+0.073）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.44（+1.43 +2.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3583.40（+67.30 +1.91%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111027.94（+2154.83 +1.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1645万8782（+319432 +1.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44981.92（-562.96 -1.24%）
ナスダック 21055.19（-400.36 -1.87%）
CME日経平均先物 41845（大証終比：-505 -1.21%）
欧州株式2日GMT16:06
英FT100 9116.69（-79.65 -0.87%）
独DAX 23487.33（-550.00 -2.29%）
仏CAC40 7654.25（-53.65 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.654（+0.037）
10年債 4.277（+0.049）
30年債 4.977（+0.050）
期待インフレ率 2.417（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.786（+0.038）
英 国 4.800（+0.050）
カナダ 3.448（+0.073）
豪 州 4.358（+0.039）
日 本 1.614（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.44（+1.43 +2.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3583.40（+67.30 +1.91%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111027.94（+2154.83 +1.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1645万8782（+319432 +1.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ