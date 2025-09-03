NY株式2日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　44981.92（-562.96　-1.24%）
ナスダック　　　21055.19（-400.36　-1.87%）
CME日経平均先物　41845（大証終比：-505　-1.21%）

欧州株式2日GMT16:06
英FT100　 9116.69（-79.65　-0.87%）
独DAX　 23487.33（-550.00　-2.29%）
仏CAC40　 7654.25（-53.65　-0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.654（+0.037）
10年債　 　4.277（+0.049）
30年債　 　4.977（+0.050）
期待インフレ率　 　2.417（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.786（+0.038）
英　国　　4.800（+0.050）
カナダ　　3.448（+0.073）
豪　州　　4.358（+0.039）
日　本　　1.614（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝65.44（+1.43　+2.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3583.40（+67.30　+1.91%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111027.94（+2154.83　+1.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1645万8782（+319432　+1.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ