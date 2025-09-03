TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÄäÀï¸å¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍ­»ÖÏ¢¹ç¤Î²ñ¹ç¤¬º£·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï1Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ­»ÖÏ¢¹ç¤Î²ñ¹ç¤ò4Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤é¤¬¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤äÄäÀï¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£