【今日の献立】2025年9月3日(水)「鶏むね肉のカレークリーム煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏むね肉のカレークリーム煮」 「身近な材料で作る！スモークサーモンとオレンジのさわやかマリネサラダ」 「インゲンのバタークミンソテー」 の全3品。
季節の野菜をたくさん使った彩り豊かな献立。カレー粉やクミンを使って、食欲を増進させます。
【主菜】鶏むね肉のカレークリーム煮
鶏むね肉は、薄い削ぎ切りにする、片栗粉をまぶす、加熱時間を短く、の3点が柔らかくなるポイント。野菜から先に煮ていきましょう。
調理時間：30分
カロリー：514Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏むね肉 1枚
塩コショウ 少々
片栗粉 適量 玉ネギ 1/4個
ズッキーニ 1/2本 赤パプリカ 1/4個
サラダ油 小さじ2
白ワイン 大さじ2
水 100ml
牛乳 200ml
＜調味料＞
カレー粉 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/2
バター 10g
クミンパウダー 少々
パセリ (みじん切り)少々
【下準備】鶏むね肉は厚さ1cmくらいの薄めの削ぎ切りにして塩コショウをする。片栗粉を全体にまぶして、余分な粉をはたく。
玉ネギは幅1cmのくし切りにする。ズッキーニは端を切り落とし、厚さ1cmの輪切りにする。赤パプリカはヘタと種を取り除き、乱切りにする。
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。玉ネギとズッキーニを入れ、分量外の塩少々を加えて炒める。
2. (1)に白ワインを入れ、水分がなくなるまで炒めたら、分量の水を入れ、蓋をしてズッキーニが柔らかくなるまで煮る。
3. (2)に牛乳と＜調味料＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。フツフツしてきたら鶏むね肉を1枚ずつ広げて入れ、上に赤パプリカを入れる。蓋をして、弱火〜中火で煮る。
4. (3)の鶏むね肉をひっくり返す。沸騰しそうになったら弱火にし、鶏むね肉に火が通るまで煮る。
5. (4)にバターを加え、混ぜながら溶かす。器に盛り、クミンパウダーとパセリを振る。
【副菜】身近な材料で作る！スモークサーモンとオレンジのさわやかマリネサラダ
スモークサーモンをオレンジでマリネしたさわやかな一品。サーモンと甘くて爽やかなオレンジが相性ピッタリです。野菜をたっぷり使って華やかに。
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：199Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）スモークサーモン 80g
オレンジ 1個
玉ネギ 1/2個
赤パプリカ 1/4個
セロリ 10cm
貝われ菜 1/2パック ＜マリネ液＞
オレンジ (果汁)1/2個分
練りからし 小さじ1
オリーブ油 大さじ1
ハチミツ 小さじ1
酢 小さじ1
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
【下準備】スモークサーモンは食べやすい大きさに切る。オレンジは皮をむく。半分は果汁を搾る。残りの半分は薄い皮を取り除き、1切れを2等分に斜めに切る。
玉ネギは繊維と直角に薄切りにし、分量外の塩少々を振り、しんなりしたら水洗いして水分を絞る。
赤パプリカはヘタと種を取り、薄切りにする。セロリは筋を引き、長さ5cmの薄切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを半分に切る。
【作り方】1. ボウルに＜マリネ液＞の材料を入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。
2. (1)にスモークサーモン、玉ネギ、赤パプリカ、セロリを入れて和え、冷蔵庫で冷やす。
3. 食べる前に(2)にオレンジと貝われ菜を混ぜ、器に盛る。
【副菜】インゲンのバタークミンソテー
クミンの香りとカッテージチーズのコクをプラスして、シンプルなバターソテーをさらに美味しく。
調理時間：15分
カロリー：88Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）サヤインゲン 20本 バター 10g
サラダ油 小さじ1
クミンパウダー 小さじ1/4
塩 適量 粗びき黒コショウ 少々
カッテージチーズ 大さじ2
【下準備】サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げてしっかり水気をきる。 長さを半分に斜め切りにする。
【作り方】1. フライパンにバターとサラダ油を入れ、中火にかける。バターが溶け始めたら、サヤインゲンを入れて炒める。
2. 全体に油が回り、少々焼き色が付いたら、クミンパウダー、塩と粗びき黒コショウで味付けをする。器に盛り、カッテージチーズを散らす。
