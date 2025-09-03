プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏むね肉のカレークリーム煮」 「身近な材料で作る！スモークサーモンとオレンジのさわやかマリネサラダ」 「インゲンのバタークミンソテー」 の全3品。
季節の野菜をたくさん使った彩り豊かな献立。カレー粉やクミンを使って、食欲を増進させます。

【主菜】鶏むね肉のカレークリーム煮
鶏むね肉は、薄い削ぎ切りにする、片栗粉をまぶす、加熱時間を短く、の3点が柔らかくなるポイント。野菜から先に煮ていきましょう。

調理時間：30分
カロリー：514Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

鶏むね肉  1枚
  塩コショウ  少々
片栗粉  適量 玉ネギ  1/4個
ズッキーニ  1/2本 赤パプリカ  1/4個
サラダ油  小さじ2
白ワイン  大さじ2
水  100ml
牛乳  200ml
＜調味料＞
  カレー粉  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  塩  小さじ1/2
バター  10g
クミンパウダー  少々
パセリ  (みじん切り)少々

【下準備】

鶏むね肉は厚さ1cmくらいの薄めの削ぎ切りにして塩コショウをする。片栗粉を全体にまぶして、余分な粉をはたく。

玉ネギは幅1cmのくし切りにする。ズッキーニは端を切り落とし、厚さ1cmの輪切りにする。赤パプリカはヘタと種を取り除き、乱切りにする。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。玉ネギとズッキーニを入れ、分量外の塩少々を加えて炒める。

2. (1)に白ワインを入れ、水分がなくなるまで炒めたら、分量の水を入れ、蓋をしてズッキーニが柔らかくなるまで煮る。

3. (2)に牛乳と＜調味料＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。フツフツしてきたら鶏むね肉を1枚ずつ広げて入れ、上に赤パプリカを入れる。蓋をして、弱火〜中火で煮る。

4. (3)の鶏むね肉をひっくり返す。沸騰しそうになったら弱火にし、鶏むね肉に火が通るまで煮る。

5. (4)にバターを加え、混ぜながら溶かす。器に盛り、クミンパウダーとパセリを振る。

【副菜】身近な材料で作る！スモークサーモンとオレンジのさわやかマリネサラダ
スモークサーモンをオレンジでマリネしたさわやかな一品。サーモンと甘くて爽やかなオレンジが相性ピッタリです。野菜をたっぷり使って華やかに。

調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：199Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

スモークサーモン  80g
オレンジ  1個
玉ネギ  1/2個
赤パプリカ  1/4個
セロリ  10cm
貝われ菜  1/2パック ＜マリネ液＞
  オレンジ  (果汁)1/2個分
  練りからし  小さじ1
  オリーブ油  大さじ1
  ハチミツ  小さじ1
  酢  小さじ1
  塩  小さじ1/2
  コショウ  少々

【下準備】

スモークサーモンは食べやすい大きさに切る。オレンジは皮をむく。半分は果汁を搾る。残りの半分は薄い皮を取り除き、1切れを2等分に斜めに切る。

玉ネギは繊維と直角に薄切りにし、分量外の塩少々を振り、しんなりしたら水洗いして水分を絞る。
赤パプリカはヘタと種を取り、薄切りにする。セロリは筋を引き、長さ5cmの薄切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを半分に切る。

【作り方】

1. ボウルに＜マリネ液＞の材料を入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。

2. (1)にスモークサーモン、玉ネギ、赤パプリカ、セロリを入れて和え、冷蔵庫で冷やす。

3. 食べる前に(2)にオレンジと貝われ菜を混ぜ、器に盛る。

【副菜】インゲンのバタークミンソテー
クミンの香りとカッテージチーズのコクをプラスして、シンプルなバターソテーをさらに美味しく。

調理時間：15分
カロリー：88Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

サヤインゲン  20本 バター  10g
サラダ油  小さじ1
クミンパウダー  小さじ1/4
塩  適量 粗びき黒コショウ  少々
カッテージチーズ  大さじ2

【下準備】

サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げてしっかり水気をきる。 長さを半分に斜め切りにする。

【作り方】

1. フライパンにバターとサラダ油を入れ、中火にかける。バターが溶け始めたら、サヤインゲンを入れて炒める。

2. 全体に油が回り、少々焼き色が付いたら、クミンパウダー、塩と粗びき黒コショウで味付けをする。器に盛り、カッテージチーズを散らす。

