Ãæ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÃæ¥í¤ÏÀ¤³¦Ãá½ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡Àï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ·ëÂ«¤ò³ÎÇ§
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï2Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¤È¤â¤ËÀï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï2Æü¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀï¾¡¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ëÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬Àï¸å¤ÎÀ¤³¦Ãá½ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï¹ñºÝË¡¤Î»ÙÇÛ¤äÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶ÛÌ©¤Ê¸òÎ®¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø·¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏËÁÆ¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡80Ç¯¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»ËÅª¿¿¼Â¤ÈÀµµÁ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î·è°Õ¤Î¾Ú¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Àï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±§ÃèÊ¬Ìî¤Ê¤É20·ï°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ãë¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿ÆÌ©¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌµþ¤òÉñÂæ¤Ë³èÈ¯¤Ê³°¸ò³èÆ°¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£