TWICEナヨンも愛用♡フィンガースーツ秋コレで指先に幻想を

TWICEナヨンがミューズを務める韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」より、秋をテーマにした「AUTUMN COLLECTION 2025」が登場。星明かりや夕焼けを指先に映す幻想的なデザインを中心に、全10種類のネイルがラインナップ。ロフト・PLAZAで8月下旬先行販売、公式オンラインストアでは9月2日（火）より購入可能です♡

秋を感じる指先デザイン



Starry Night

「Starry Night（\1,958）」は、ネイビーの深い夜空にオレンジゴールドの天の川が流れる幻想的な水光マグネットネイル。流れる星明かりが指先に神秘的なムードを演出します。

SIREN

また「SIREN（\1,958）」はディープグリーンのアーガイルチェック模様にマグネットラインが映え、シックで洗練された雰囲気に。

rms beautyの新コレクション♡クリスタルスリッパーで叶える透明感メイク

新作ラインナップも見逃せない



MERLOT

MOCHA

QUIETY

VELVET OLIVE

REVERIE

NOIR

CHIFFON

SHEER LAYER

今回のAUTUMN COLLECTION 2025では、シールタイプの6種に加え、リユーザブルタイプ「CHIFFON/シフォン（\2,728）」「SHEER LAYER/シアーレイヤー（\2,178）」も展開。

季節感あふれるカラーで秋の指先を彩ります。

全国展開・購入情報



ロフト・PLAZAにて8月下旬より先行販売、9月以降は全国のバラエティショップで順次発売。公式オンラインストアでは9月2日（火）より購入可能。

手軽に秋のネイルを楽しみたい方も、特別な日のコーデに取り入れたい方もチェック必須です♪

秋の指先に魔法をかけて♡



FINGER SUITのAUTUMN COLLECTION 2025は、幻想的な星空やシックな秋色が指先に映えるネイルデザインが揃っています。

TWICEナヨンも愛用するトレンド感と遊び心を兼ね備えたコレクションで、いつものコーデに華やぎをプラス。

シールタイプもリユーザブルタイプも揃うので、秋の指先を自由に楽しむ特別な体験をぜひ味わってみてください♡