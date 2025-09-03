ÆÊÌÚ¡¦²¼Ìî»Ô¤Ç°ìÉôÃÏ°è¤¬ÃÇ¿å¡¡ÍîÍë¤Î±Æ¶Á¤«
ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¤Î°ìÉô¤Ç2ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢°ì»þ¡¢ÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍîÍë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼Ìî»ÔÌò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¤«¤é3Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î°ìÉô¤ÇÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¼Ìî»Ô¾®¶â°æ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ñÊ¬»ûÂè°ìÇÛ¿å¾ì¡×¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢³Æ²ÈÄí¤Ë¿å¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿å¾ì¤Î¼«²ÈÈ¯ÅÅ¤ò»È¤Ã¤ÆÉüµì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡ÖÍîÍë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»þ´Ö¡¢ÇÛ¿å¾ì¤Î¶á¤¯¤ÇÍîÍë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£