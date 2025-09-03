ドジャース・大谷翔平投手（３１）が“難敵撃破”からラストスパートへ弾みをつける。２日（日本時間３日）からの９連戦で９月が始まるが、敵地でスキーンズ（パイレーツ）、菅野（オリオールズ）ら好投手と対戦する。

４日（同５日）に激突するのが昨季新人王のスキーンズ。今季は９勝９敗ながら、両リーグトップの防御率２・０５だ。初対戦だった昨年６月５日（同６日）に今回と同じＰＮＣパークで１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球をバックスクリーンに運んだ。今季は３打数無安打１三振と完璧に封じられている。

ボルティモアに移動後、６日（同７日）には菅野とのメジャー初対戦が有力視される。大谷と菅野は１５年６月の交流戦（札幌Ｄ）で相まみえ、２打数２安打１四球。１０年ぶりの対戦となる。

地区優勝マジック「２２」のド軍はナ・リーグ西地区で２位パドレスにゲーム差２・５で首位に立つが、リーグ全体では勝率３位。同２位以上でないとポストシーズン（ＰＳ）はワイルドカードシリーズからの参戦となるだけに落としていい試合は一つもない。ＰＳ進出をかけた「ヒリヒリする」９月。打率３割９分３厘、で１０本塁打、３２打点で月間ＭＶＰと大爆発した昨年の再現を狙う。（中村 晃大）