　アナリストは、ドルは逆風に直面しているものの、今後も強さを示す可能性は残されていると。ドルは現在、債券市場が利下げを織り込みつつあることや、長期的な見通しが不透明であることによって重しとなっている。しかし、市場環境がリスクオフに転じれば、ドルの安全資産としての役割が依然として優位に立つ可能性があるとも指摘。

　さらに、実質長期金利の上昇は全体的にドルが軟調でも、特に円やスイスフランといった低利回り通貨に対してはドルを支える要因となり得るとも付け加えた。

　本日は金利もドルも上昇し、ドル円は１４９円近くまで上昇する場面も見られた。現在は伸び悩み１４８円台前半。

USD/JPY　148.26　EUR/JPY　172.81
GBP/JPY　198.43　AUD/JPY　96.67

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美